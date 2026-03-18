Santiago Giménez no será convocado para los amistosos ante Portugal y Bélgica

El delantero mexicano Santiago Giménez no formará parte de la convocatoria de la Selección Mexicana para los partidos amistosos ante Portugal y Bélgica, programados en la próxima Fecha FIFA. La decisión se da a pesar de que el atacante ya se encuentra entrenando con su club.

De acuerdo con reportes de TUDN, el AC Milan solicitó que el jugador no sea convocado con el objetivo de evitar riesgos en su recuperación. El delantero continúa en proceso de adaptación tras la lesión que lo mantuvo fuera de las canchas durante más de tres meses.

Aunque recientemente el club italiano compartió imágenes de Giménez reincorporándose a los entrenamientos, el cuerpo técnico considera que aún no está al cien por ciento en condiciones físicas para competir a nivel internacional.

La ausencia del atacante se suma a una lista importante de bajas en la Selección Mexicana, que incluye a jugadores como Julián Araujo, Edson Álvarez, Luis Ángel Malagón y Marcel Ruiz, entre otros, todos por distintos problemas físicos.

El técnico Javier Aguirre deberá ajustar su convocatoria para enfrentar estos compromisos, que servirán como preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en medio de un panorama complicado por las lesiones dentro del equipo nacional.