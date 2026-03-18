Sergio Mayer no descarta solicitar otra licencia como diputado

El diputado federal Sergio Mayer señaló que no descarta la posibilidad de solicitar nuevamente una licencia a su cargo en la Cámara de Diputados, tras su reciente regreso a San Lázaro.

Durante declaraciones a medios, el legislador reconoció que sus decisiones políticas también pueden estar relacionadas con intereses personales.

Mayer afirmó que no podría asegurar que no volvería a pedir una licencia, al considerar que sería poco preciso descartar esa posibilidad en este momento.

El diputado explicó que sus decisiones responden a distintos factores que pueden influir en su trayectoria dentro del ámbito público.

Actualmente, el legislador continúa con sus actividades en la Cámara de Diputados, mientras mantiene abierta la posibilidad de tomar nuevas decisiones en el futuro.