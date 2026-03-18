MEXICABLE LÍNEA III CONECTARÁ A 700 MIL HABITANTES EN NAUCALPAN

El Gobierno del Estado de México anunció que la Línea III del Mexicable mejorará la movilidad de 700 mil habitantes de nueve colonias en Naucalpan, al ofrecer un sistema de transporte moderno en una zona con pendientes pronunciadas y limitada conectividad.

El proyecto contempla la instalación de 10 estaciones que beneficiarán a comunidades como Lázaro Cárdenas, El Molinito, San Antonio Zomeyucan, Valle Dorado e Izcalli Chamapa, entre otras, donde actualmente los habitantes deben recorrer largas distancias a pie debido a la topografía irregular.

Autoridades destacaron que el sistema operará con cabinas de última generación y una disponibilidad de hasta 99.99%, lo que permitirá ofrecer un servicio continuo, seguro y eficiente para aproximadamente 40 mil usuarios diarios.

Además, el Mexicable Línea III estará conectado con el Metro Cuatro Caminos y con diversas rutas de transporte, lo que facilitará la integración con el resto de la Zona Metropolitana y reducirá los tiempos de traslado de más de una hora a cerca de 30 minutos.

La obra forma parte de la estrategia “2026, El Año de las Obras en EdoMéx” impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y se prevé que concluya a finales de 2026, para iniciar operaciones en el primer trimestre de 2027 tras las pruebas correspondientes.