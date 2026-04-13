PERIFÉRICO NORTE ALCANZA 90% DE AVANCE EN SU RECONSTRUCCIÓN EN EDOMÉX

El Gobierno del Estado de México reportó un avance del 90 por ciento en la reconstrucción de 108 kilómetros del Periférico Norte, obra que abarca desde el Toreo de Cuatro Caminos hasta la caseta de Tepotzotlán, en ambos sentidos.

El proyecto, que forma parte de la estrategia “2026, Año de las Obras en EdoMéx”, requirió una inversión superior a mil 265 millones de pesos y busca mejorar la movilidad y seguridad vial en una de las arterias más transitadas del Valle de México.

Autoridades informaron que los trabajos se han realizado de manera simultánea en varios frentes, incluyendo la renovación de la carpeta asfáltica, mejora de la estructura del pavimento y balizamiento, con maquinaria especializada.

Esta obra beneficiará a más de 204 mil vehículos que circulan diariamente por municipios como Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán y Tepotzotlán, agilizando traslados y reduciendo riesgos.

Además, la rehabilitación incluye acciones complementarias como cambio de luminarias, mantenimiento de áreas verdes, mejora de puentes peatonales y desazolve, en una vialidad que no recibía mantenimiento integral desde hace más de 25 años.