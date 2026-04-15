GEM entregó a cinco municipios el distintivo “Destino de Reuniones”

Toluca, Ixtapan de la Sal, Naucalpan, Atizapán y Tlalnepantla recibieron la distinción por contar con la infraestructura, conectividad y servicios necesarios.

El Gobierno del Estado de México impulsa el crecimiento económico y la generación de empleo mediante el fortalecimiento del turismo de reuniones, con la entrega del distintivo “Destino de Reuniones” a cinco municipios de la entidad.



A través de la Secretaría de Cultura y Turismo, esta estrategia reconoce a Toluca, Ixtapan de la Sal, Naucalpan, Atizapán de Zaragoza y Tlalnepantla, por contar con la infraestructura, conectividad y servicios necesarios para albergar congresos, convenciones, ferias y exposiciones de carácter nacional e internacional.



El distintivo permite posicionar a estas demarcaciones como sedes competitivas para la atracción de eventos que generan derrama económica en sectores como hotelería, transporte, comercio y servicios, en beneficio directo de las familias mexiquenses.



Asimismo, esta acción forma parte de la estrategia estatal para consolidar al Estado de México como un destino clave en el turismo de reuniones, al aprovechar su ubicación estratégica y su conectividad aérea y terrestre.



La entidad cuenta con dos aeropuertos internacionales, así como una amplia infraestructura carretera y hotelera, lo que facilita la realización de eventos de gran escala.



El distintivo “Destino de Reuniones” se presentó en junio de 2025, y tras la emisión de la convocatoria participaron más de 15 municipios, de los cuales cinco cumplieron con los criterios establecidos.