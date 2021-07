Por no pagarle a su esposa durante campaña, INE busca multar a Samuel García con 55 MDP

El gobernador electos de Nuevo León, Samuel García, ha calificado como ridícula la multa que el INE le quiere imponer por no pagarle a su esposa la «influencer» Mariana Rodríguez, por subir fotos con él en sus redes sociales durante su campaña por la gubernatura, pues supuestamente debió de pagarle 27 MDP por «propaganda».

“Hace unas horas me enteré de que la Unidad de Fiscalización del INE me quiere poner una multa de 55 millones de pesos. Cuando me llegó la noticia no entendí la razón: ganamos a la buena, sin trampas, apegados a la ley y por casi 9 puntos”, expuso el excandidato a la gubernatura de Nuevo León.

«Pues resulta que el INE quiere que Mariana, mi esposa, me cobre 27.8 millones de pesos por las historias y las fotos que subió conmigo durante la campaña. Como claramente no me cobró, me quieren multar con 55 millones de pesos” explicó.

«Es ofensivo que pretendan ponerle precio a Mariana, es injusto que el éxito que ha alcanzado con su trabajo, ahora quieran convertirlo en un castigo y en un obstáculo a su libertad de expresión”, puntualizó García.

El INE explicó que realizando un conteo de las fotos e historias que subió Rodríguez, se obtuvo la cantidad de 40 mil pesos por fotografía se obtiene un monto de un millón 800 mil pesos, y de 20 mil pesos por historia al multiplicar dicha cantidad por mil 300 historias fijadas, se alcanza un total de 26 millones de pesos.

Por tal motivo el INE asegura que al no pagarle la cantidad de 27, 800, 000 millones a Rodríguez, García tendría que agar multa de 55 MDP.