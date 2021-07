Presidentes municipales y diputados federales apoyan a Juan Rodolfo

Presidentes Municipales, así como diputadas y diputados locales y federales emanados de Morena, se unieron a la protesta del presidente municipal de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, para obtener soluciones serias, justas y responsables para las familias de miles de trabajadores de la administración de la capital y de otras localidades que se han visto afectadas por la falta de recursos financieros.

El alcalde toluqueño reiteró que continuará en la Plaza de los Mártires hasta que tenga una respuesta en la que sea posible confiar, porque “había acuerdos, y los acuerdos se cumplen, y hoy lo que vengo a demandar es muy puntual: seriedad, respeto y justicia, eso es lo que venimos a exigir y qué bueno que me acompañan hoy presidentas y presidentes municipales para que la gente y, sobre todo, los servidores públicos de Toluca, sepan que hay otros municipios a los que tampoco les están pagando correctamente, porque no se ha aclarado que las cuentas que recibieron venían viciadas y dañadas, severamente cargadas de deudas y de compromisos previamente adquiridos”, aseguró.

Sánchez Gómez explicó que el gobierno del estado emitió un comunicado de prensa -sin firma – el cual indica que se han entregado en tiempo y forma las participaciones; no obstante, “es un intento para reducir esto a un pleito insignificante de dimes y diretes y no nos vamos a prestar a ello. El fondo del tema es que al gobierno de Toluca le entregaron – en la gestión actual – una deuda de mil millones de pesos de la que nosotros avisamos puntualmente y hoy los costos financieros y las repercusiones es lo que estamos denunciando, ¿de qué nos sirve que se entreguen las participaciones en tiempo, si producto de ese adeudo y de todos los compromisos que ha generado hoy vemos mermadas las participaciones?”.

El presidente municipal Juan Rodolfo Sánchez señaló que la verdadera problemática es que no se cumplen los acuerdos y en el comunicado de prensa estatal no se menciona que en Toluca había acuerdos, con testigos de calidad, que no se están cumpliendo, y que al no cumplirse en tiempo y forma dan pábulo a que actores políticos hagan de un asunto administrativo un asunto político “y no lo vamos a permitir”.

Por esta razón, el tema de fondo es la condición en la que dejaron las finanzas de Toluca, en condiciones similares que otros municipios, como un alcalde que sólo recibió 400 mil pesos para todo el mes, así que es necesario cuestionar lo que se afirma en el comunicado, porque no está tocando el fondo de las cosas: que se ha gobernado mal en el pasado y se han administrado mal los recursos.