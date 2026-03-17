ENRIQUE VARGAS RECIBE PREMIO NACIONAL A LA EXCELENCIA MUNICIPAL

El senador Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN, recibió el Premio Nacional a la Excelencia Municipal por su trayectoria en favor del municipalismo y por impulsar iniciativas orientadas a fortalecer la gestión pública en los ayuntamientos.

El reconocimiento fue entregado durante la XV edición de estos premios en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), donde el legislador recibió el pergamino de manos del director del organismo, Luis Miguel Martínez Arzaluz, junto a representantes de diversas instituciones nacionales e internacionales.

Durante su intervención, Vargas del Villar agradeció el reconocimiento y aseguró que continuará defendiendo a los municipios desde el Senado. Además, reiteró su postura crítica frente al llamado “Plan B” de la Reforma Electoral, al considerar que podría afectar la representación política en los ayuntamientos.

El senador advirtió que la propuesta plantea reducir el número de integrantes en cabildos de más de 2 mil 400 municipios, lo que —dijo— pondría en riesgo la pluralidad y la participación de minorías en los gobiernos locales.

El galardón también fue otorgado a 20 municipios y diversos actores del ámbito local, tras la evaluación de 294 proyectos provenientes de 112 municipios, destacando iniciativas enfocadas en el fortalecimiento del buen gobierno.