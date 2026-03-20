Acapulco se prepara para Semana Santa con alianza estratégica entre gobierno y sector turístico

-En la reunión también se revisaron las estrategias de promoción turística y se analizaron los resultados obtenidos durante el segundo fin de semana largo del año.

Con el objetivo de fortalecer la coordinación y definir acciones conjuntas rumbo a la próxima temporada vacacional de Semana Santa, el titular de la Secretaría de Turismo de Guerrero, Simón Quiñones Orozco, se reunió con líderes de asociaciones y cámaras empresariales del sector turístico en Acapulco y en la entidad.



Durante el encuentro participaron representantes de organizaciones como Amexme, Afeet, Aheta, Canirac y Coparmex, quienes coincidieron en la importancia de trabajar de manera coordinada para consolidar la recuperación y el crecimiento del turismo en el estado.



En la reunión también se revisaron las estrategias de promoción turística y se analizaron los resultados obtenidos durante el segundo fin de semana largo del año.



El funcionario estatal destacó que estos ejercicios de diálogo permiten alinear esfuerzos entre el sector público y privado, con la meta de incrementar la afluencia de visitantes en los próximos periodos vacacionales, especialmente en uno de los momentos más importantes del año para la actividad turística.



Estas acciones forman parte de la visión impulsada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien ha priorizado el trabajo conjunto con el sector turístico para consolidar a Guerrero como un destino competitivo y en constante fortalecimiento.



A través de esta sinergia, se busca no solo impulsar la promoción del estado, sino también elevar la calidad de los servicios y reforzar la confianza de los visitantes, proyectando al Hogar del Sol como un referente turístico a nivel nacional e internacional.