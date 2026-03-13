Partidos podrían enfrentar un alto costo político por frenar la Reforma Electoral: Horacio Duarte

-Opinó que algunos partidos aliados de Morena estarían cometiendo un error al oponerse a la iniciativa.

Para el secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, los partidos que votaron en contra de la reforma electoral podrían enfrentar un costo político, al considerar que existe un amplio respaldo ciudadano para reducir el costo de las elecciones en el país.



Señaló que la iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, representaba una oportunidad para ajustar el sistema electoral y hacerlo más eficiente en el uso de los recursos públicos.



Sostuvo que esta era una oportunidad para el país, para poder darle un ajuste al sistema electoral, además de garantizar que haya elecciones más baratas. “La gente quiere que los procesos electorales cuesten menos”, sostuvo.



Recordó que, de acuerdo con lo expresado por la mandataria federal, cerca del 80% de los ciudadanos respalda la idea de reducir el gasto electoral, por lo que consideró lamentable que la reforma no alcanzara la mayoría necesaria en el Congreso.



Duarte Olivares opinó que algunos partidos aliados de Morena estarían cometiendo un error al oponerse a la iniciativa, ya que tienen un cálculo político equivocado y una lectura equivocada de lo que la gente quiere, afirmó.



Sin embargo, descartó que esta diferencia represente una ruptura en la alianza política rumbo a las elecciones de 2027, al recordar que existe un acuerdo nacional para mantener la coalición.



Indicó que el modelo que fue discutido a nivel nacional, basado en una combinación de listas plurinominales y primeras minorías, ya opera desde hace años en la entidad mexiquense, por lo que los ajustes locales serían menores.



“Ese modelo ya lo tenemos en el Estado de México desde hace mucho tiempo, por lo que no habría que hacer grandes modificaciones”, precisó.



Duarte Olivares destacó que mantiene diálogo permanente con dirigentes de distintos partidos, entre ellos el líder del Partido Verde en el estado, José Alberto Couttolenc Buentello, así como con representantes de otras fuerzas políticas.