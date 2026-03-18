Se consolida Metepec como motor económico: Fernando Flores

-El edil anunció los proyectos estratégicos “Distrito” y “Puerta Metepec”.

El Gobierno de Metepec, encabezado por el presidente municipal Fernando Flores Fernández, ratificó su posición como referente de competitividad en la entidad al consolidar un ecosistema económico que, tras cinco años de trabajo coordinado con el sector empresarial, hoy se traduce en mayor inversión, empleo y bienestar local.



Así lo señaló durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo para el Desarrollo Económico Municipal, donde el edil destacó que la participación activa de cámaras, asociaciones y organismos productivos ha sido el factor determinante para transformar el entorno económico de la demarcación.



“La sinergia entre gobierno e iniciativa privada no solo ha generado transparencia, sino que ha derivado en mejores oportunidades laborales y una atracción de capital que posiciona a Metepec como el corazón productivo de la quinta zona metropolitana más importante del país”, afirmó Flores Fernández.



El edil adelantó la presentación de dos proyectos de gran calado que marcarán una nueva etapa de crecimiento regional: “Distrito” y “Puerta Metepec”.



Los detalles técnicos se reservaron para sus próximos lanzamientos oficiales, aunque anticipó que estas iniciativas se convertirán en puntos neurálgicos para la actividad económica del Valle de Toluca, reforzando la infraestructura y la competitividad del municipio frente a los retos globales.



La reunión contó con una representatividad histórica de líderes de confederaciones, aseguradoras y grupos de diversos sectores productivos, quienes han integrado este Consejo Consultivo de manera ininterrumpida durante un lustro. Este esquema de corresponsabilidad ha permitido establecer una agenda común enfocada en el desarrollo sostenible y la facilitación administrativa para emprendedores y grandes empresas.