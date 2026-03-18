Adulta mayor denuncia a Mauricio Ochmann por presunto despojo en Tepoztlán

Una mujer de la tercera edad, identificada como Ingrid Margarita, presentó una denuncia contra el actor Mauricio Ochmann por presunto despojo, daño y amenazas en un inmueble ubicado en Amatlán de Quetzalcóatl, en el municipio de Tepoztlán, Morelos. De acuerdo con reportes difundidos por medios de comunicación, la denunciante habría recibido medidas de protección por parte de autoridades estatales.

Según la versión difundida, el conflicto surgió tras la adquisición de un terreno por parte del actor, el cual colinda con un conjunto habitacional donde reside la denunciante. Se señala que presuntamente se realizaron modificaciones en el acceso al área, lo que habría generado afectaciones para algunos residentes.

La denunciante afirma que estas acciones derivaron en la pérdida de acceso a su vivienda, por lo que decidió interponer una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos con el apoyo de asesores legales.

Hasta el momento, no existe una resolución oficial sobre el caso y las autoridades correspondientes se encuentran en proceso de investigación. La información disponible proviene de reportes mediáticos y versiones de las partes involucradas.

Por su parte, el actor Mauricio Ochmann no ha emitido una postura pública sobre las acusaciones, por lo que se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre el desarrollo del caso.