Activan contingencia ambiental, miércoles no circularán estos vehículos

Este miércoles habrá restricción a la circulación vehicular debido a la contingencia ambiental.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) declaró este martes contingencia atmosférica debido a la alta concentración de ozono.

Por lo anterior, la CAMe anunció restricciones a la circulación de vehículos.

Este miércoles 9 de junio, deberán suspender su circulación en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

a) Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

b) Los vehículos de uso particular con holograma de verificación tipo 1 cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9, así como aquellos cuya matrícula esté conformada sólo por letras.

c) Los vehículos de uso particular con matrícula local sin holograma de verificación y los vehículos con matrícula foránea de uso particular que no porten holograma de verificación o cuyo holograma no sea “E”, “00” ó “0”

d) Las unidades que transportan gas licuado de petróleo (pipas y/o semi remolques) cuya matrícula sea NON, con excepción de aquellas que usen válvulas de desconexión seca.

e) Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas.

f) Los Taxis con holograma de verificación “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos a) y b) les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas”.

La CAMe también hizo un llamado para que la ciudadanía aplique las siguientes medidas:

-Evitar hacer ejercicio en exteriores entre las 13:00 y 19:00 horas

-Facilitar y continuar el trabajo a distancia para reducir viajes.

-Realizar compras y trámites en línea para reducir viajes.

-Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes.

Los vehículos con holograma doble cero, los cero y los exentos pueden circular sin restricción.

A las 16:00 horas, la estación Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA) en Ciudad Universitaria alcanzó una concentración de 157 partes por millón, por encima del límite de 155 ppm, informó la CAMe.