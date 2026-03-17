Carlos Rivera celebra sus 40 años con fiesta llena de famosos en Tlaxcala

El cantante Carlos Rivera celebró su cumpleaños número 40 con una fiesta que reunió a diversas figuras del espectáculo y la televisión en Casa Huamantla, una histórica propiedad ubicada en su natal Tlaxcala. El evento destacó por su ambiente íntimo, música en vivo y un pastel de gran tamaño que formó parte de la celebración.

Entre los invitados se encontraban personalidades como Omar Chaparro, Ana Brenda Contreras, Ximena Navarrete, Anahí, Tania Rincón y Mauricio Mancera, quienes compartieron momentos del festejo a través de sus redes sociales. La reunión combinó elementos de convivencia cercana con detalles de lujo.

Previo a la celebración, el cantante habló sobre el momento personal y profesional que atraviesa, destacando que se siente en una etapa de estabilidad y plenitud. Rivera señaló que su presente supera las expectativas que tenía sobre su vida a esta edad.

El intérprete ha consolidado su carrera en la música y el entretenimiento, manteniéndose vigente tanto en escenarios como en proyectos personales. Su celebración de cumpleaños reflejó ese momento de equilibrio que asegura vivir actualmente.

La fiesta se convirtió en uno de los eventos más comentados del fin de semana en el ámbito del espectáculo, al reunir a distintas figuras en un ambiente festivo en el estado de Tlaxcala.