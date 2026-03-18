Manuel Vilchis entrega apoyos en Santa María del Monte

-Busca fortalecer la infraestructura comunitaria en San Bartolo El Llano

El Presidente Municipal de Zinacantepec, Manuel Vilchis Viveros, encabezó una jornada de trabajo con autoridades auxiliares de la localidad de San Bartolo El Llano, perteneciente a la delegación de Santa María del Monte.

ilchis Viveros realizó la entrega de material de construcción que será destinado a la edificación del nuevo Salón de Usos Múltiples de la comunidad. Esta obra busca facilitar la organización vecinal y ofrecer un recinto adecuado para actividades culturales, sociales y administrativas.



Destacó que este apoyo es resultado de la colaboración estrecha con los delegados y fiscales, subrayando que la suma de esfuerzos entre sociedad y gobierno es la clave para generar resultados tangibles.



“Cuando trabajamos en equipo, logramos avanzar con pasos firmes. Estas obras no solo son ladrillos y cemento, son espacios que fortalecen el tejido social y el bienestar de nuestras familias”, afirmó el edil durante la recepción de los representantes comunitarios.



Estas acciones, señaló Vilchis Viveros, reafirman el compromiso de su gobierno para impulsar el desarrollo de las zonas rurales, además de mejorar la infraestructura pública en todo el territorio, priorizando proyectos que beneficien directamente la organización y el crecimiento de sus comunidades.