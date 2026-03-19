Selección Mexicana anuncia convocatoria para enfrentar a Portugal y Bélgica

La Selección Mexicana dio a conocer la convocatoria oficial para los partidos amistosos ante Portugal y Bélgica, correspondientes a la próxima Fecha FIFA del 28 y 31 de marzo. Estos encuentros forman parte de la preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Entre las principales novedades destaca el primer llamado de Álvaro Fidalgo, mediocampista del Real Betis, quien ya cumplió con los requisitos administrativos para representar a México. Además, regresa a la lista el portero Guillermo Ochoa, quien milita actualmente en el AEL Limassol.

La convocatoria incluye a tres porteros: Raúl Rangel, Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo. En defensa figuran jugadores como Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Israel Reyes y Jesús Gallardo. En el mediocampo destacan Orbelín Pineda, Luis Chávez, Érick Sánchez y el propio Fidalgo.

En la delantera, el equipo contará con nombres como Raúl Jiménez, Alexis Vega, Julián Quiñones y Roberto Alvarado, quienes buscarán consolidarse de cara al Mundial. La lista refleja una mezcla de experiencia y juventud en el plantel dirigido por Javier Aguirre.

México enfrentará a Portugal el 28 de marzo en el Estadio Ciudad de México y posteriormente a Bélgica el 31 de marzo en el Soldier Field de Chicago, en dos compromisos clave para evaluar el nivel del equipo ante selecciones europeas.