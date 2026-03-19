Turistas españoles reclaman a artesanas por música en mercado

Un video difundido en redes sociales generó controversia luego de mostrar un presunto caso de confrontación entre turistas españoles y artesanas en un mercado de diseño en Oaxaca. La grabación fue compartida por una usuaria de TikTok, quien denunció una agresión verbal hacia las vendedoras locales.

De acuerdo con el testimonio, el conflicto inició porque a los visitantes no les agradó la música que ambientaba el evento. Según la versión difundida, los turistas expresaron su inconformidad de manera directa, lo que derivó en un intercambio que fue percibido como ofensivo por las artesanas.

La creadora del video aseguró que este tipo de situaciones no se habían presentado anteriormente en el mercado, el cual ya ha tenido varias ediciones. El material se volvió viral y abrió un debate en redes sociales sobre el respeto a las tradiciones locales frente a la presencia de visitantes extranjeros.

Las reacciones fueron diversas: mientras algunos usuarios condenaron la actitud de los turistas y defendieron a las artesanas, otros cuestionaron el contexto del video y pidieron cautela antes de emitir conclusiones.

El caso se suma a otros incidentes recientes en distintos puntos del país donde se han registrado conflictos entre turistas y comerciantes locales, lo que ha reavivado la conversación sobre convivencia cultural y respeto a las costumbres en destinos turísticos de México.