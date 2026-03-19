Marcela Mistral y Karely Ruiz llaman a frenar el “hate” tras su pelea en “Ring Royale 2026”

La rivalidad entre Marcela Mistral y Karely Ruiz, una de las más comentadas del evento Ring Royale 2026, tomó un giro inesperado luego de su combate en la Arena Monterrey, al derivar en un llamado conjunto a detener los ataques en redes sociales.

Tras su victoria, Mistral utilizó sus redes para pedir a sus seguidores que frenaran las burlas y agresiones hacia su rival, destacando la importancia del respeto dentro y fuera del ring. Su mensaje fue interpretado como un intento de bajar la tensión generada tras el enfrentamiento.

La conductora también reconoció públicamente a Karely Ruiz, a quien calificó como valiente, enviándole un mensaje de apoyo que sorprendió por su tono conciliador en medio de la polémica digital.

Posteriormente, Karely Ruiz respondió en términos similares, agradeciendo el gesto y señalando que el combate representa una experiencia de aprendizaje. Su respuesta fue vista como una señal de cierre al conflicto entre ambas figuras.

El intercambio entre ambas participantes fue bien recibido por usuarios en redes sociales, quienes destacaron la deportividad y el mensaje contra el “hate” en un entorno digital donde este tipo de enfrentamientos suele intensificarse.