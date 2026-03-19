Anuncia Ricardo Moreno obras públicas en favor de la población de Toluca

-La idea es devolver vida a colonias con registros de migración y envejecimiento

Al reforzar la política de transformación de espacios públicos para el disfrute de la población, el presidente municipal Ricardo Moreno anunció la rehabilitación del Parque Laura Méndez de Cuenca, ubicado en la colonia Salvador Sánchez Colín.



Moreno Bastida señaló que el proyecto contempla el uso de recursos federales de la SEDATU para la rehabilitación integral del parque con la construcción de una cancha de futbol siete, otra de basquetbol, la reubicación de frontones y mejora de áreas verdes.



El edil destacó que se mantiene el diálogo con vecinos y han expresado sus inquietudes para devolver la vida a varias colonias que registran despoblación y el envejecimiento de su población; en este sentido, por ello la importancia de la recuperación de espacios públicos como clave para fortalecer la seguridad, el bienestar y la convivencia social.



Por otra parte, destacó que, como parte del Plan Hídrico, en lo que va de la administración se han rehabilitado 41 pozos, lo que permite recuperar 209 litros por segundo de agua, que beneficia a más de 630 mil habitantes, sin contar la distribución del Sistema Cutzamala.



Moreno Bastida informó que están por entrar en operación ocho nuevas fuentes de abastecimiento, para garantizar el suministro de agua en el municipio, pues estos trabajos de rehabilitación y perforación de pozos mejoran la distribución del líquido durante la temporada de estiaje, ante la cual los habitantes de la entidad no se han visto afectados por la adecuada recarga de mantos acuíferos.



Ricardo Moreno también hizo un llamado a madres y padres de familia a participar en la convocatoria de la Beca Rita Cetina, para que estudiantes de primaria pública reciban 2500 pesos en apoyo para útiles y uniformes; las inscripciones terminan este 19 de marzo.



Reconoció el compromiso con la educación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ya que con acciones abate la deserción escolar; al tiempo que exhortó a padres y tutores a cumplir con su responsabilidad y garantizar que los recursos lleguen a las y los niños para que tengamos en el futuro una mejor sociedad, más educada.



Quienes deseen inscribirse pueden hacerlo a través de la página www.becaritacetina.gob.mx o bien acudir a los módulos habilitados en todo el país, de los que Toluca cuenta con tres: el primero en el Parque Colosio; el segundo, en el auditorio de San Andrés Cuexcontitlán, en la calle Miguel Hidalgo y Costilla número 2, y el tercero, en la sede de becas en Santa Cruz Atzcapotzaltongo, en la carretera Toluca-Naucalpan, km 2.5 a un costado del rastro.