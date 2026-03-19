Fernando Flores establece alianza estratégica con Alibaba

-Anuncian la organización de una Feria Internacional para impulsar el comercio digital en el municipio.

El municipio de Metepec busca consolidarse como un referente de modernidad y apertura económica, asi lo informó el presidente municipal Fernando Flores Fernández, quién sostuvo una reunión de trabajo de alto nivel con Yao Zhang, CEO del Departamento de Mercados Internacionales de Alibaba, así como con representantes de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado de México (ASECEM).



Durante el encuentro, Flores Fernández destacó que esta alianza busca estrechar lazos con uno de los líderes mundiales en comercio electrónico para abrir las puertas de mercados globales a los productores y empresarios locales.



“Metepec se proyecta al mundo. Con innovación, tecnología y alianzas estratégicas, construimos una Ciudad que Funciona mejor cada día”, afirmó Flores Fernández, subrayando que el uso de plataformas digitales es clave para el desarrollo económico del municipio.



Como resultado inmediato de este acercamiento, Flores Fernández anunció que se acordó la realización de una Feria Internacional en el municipio. Esta feria tiene como propósito que la ciudadanía y el sector empresarial conozcan de cerca las herramientas tecnológicas y los modelos de negocio que ofrece Alibaba para potenciar sus ventas a escala mundial.



El edil reitero que estas acciones buscan reafirmar el compromiso de su gobierno con el pueblo de Metepec, además de atraer inversión y fomentar el crecimiento económico mediante la digitalización y el fortalecimiento de los vínculos con actores clave del comercio internacional.