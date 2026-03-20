Harfuch aclara que Mónica Zambada no fue detenida en Culiacán

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que Mónica Zambada Niebla, hija de Ismael “El Mayo” Zambada, no fue detenida durante un operativo en Culiacán, Sinaloa.

El funcionario explicó que la mujer fue localizada en un inmueble junto a una menor, como parte de acciones de verificación realizadas por autoridades de seguridad.

De acuerdo con Harfuch, tras la revisión correspondiente se confirmó que no existía orden de aprehensión en su contra, ni en México ni en Estados Unidos.

Por esta razón, las autoridades no procedieron con una detención y se actuó conforme a los protocolos establecidos.

El secretario reiteró que los operativos continúan en la región como parte de las acciones de seguridad y vigilancia.