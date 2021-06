EL PRI “PINTA SU RAYA”; NO PACTARÁ CON LÓPEZ OBRADOR

Dulce María Sauri descartó una alianza de su partido con Morena en la Cámara de Diputados como lo dejó ver el presidente.

La ex líder nacional del PRI dijo que AMLO se equivoca en pensar que Morena irá en alianza con su partido para sacar reformas constitucionales.

De acuerdo con la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados el PRI no traicionará los acuerdos de ir en bloque opositor a la 65 Legislatura porque “no somos Judas”.

Al subrayar que el PRI no pactará con López Obrador en la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri usó el lenguaje beisbolero del presidente de México.

“Fue una bola ensalivada porque pudo haber mencionado a cualquiera de los otros partidos que formamos parte de la oposición, pero escogió al PRI”, comentó.

Dulce María Sauri dijo que el presidente, “de una manera”, señaló al PRI como si fuera el Judas de la ciudadanía mexicana que optó por la pluralidad, y no somos Judas definitivamente”.

Andrés Manuel López Obrador se equivoca pues el PRI no hará un pacto legislativo, afirmó categórica la diputada priista Dulce María Sauri.

Para la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados la propuesta del presidente de México va en el sentido de “divide y vencerás”.

Dulce María Sauri explicó que la primera parte para la división es sembrar la sospecha, pues “podemos decirle bola ensalivada, podemos decirle beso del diablo”.

Dulce María Sauri consideró necesario despejar toda sombra de duda respecto al papel del PRI en la próxima legislatura.

Subrayó que será una oposición “que defienda los intereses de la sociedad mexicana, de la democracia, la pluralidad y la diversidad”.