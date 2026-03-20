Presenta COPRED manual para la construcción de guías de vestimenta incluyentes en las empresas

-Incluye recomendaciones concretas para reconocer la diversidad en los centros de trabajo.

El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) en conjunto con ADIL Diversidad presentaron el “Manual para la Construcción de Guías Incluyentes para Empresas”, una herramienta práctica dirigida al sector privado para fortalecer la creación de entornos laborales respetuosos, diversos y libres de discriminación.



Este documento busca acompañar a las empresas en el diseño e implementación de políticas internas que integren el enfoque de igualdad y no discriminación, particularmente en aspectos cotidianos como la vestimenta, donde con frecuencia persisten prácticas excluyentes basadas en estereotipos, prejuicios o normas rígidas.



El Manual establece que las guías de vestimenta incluyente deben construirse bajo criterios objetivos, proporcionales y racionales, priorizando en todo momento las capacidades, habilidades y desempeño de las personas, por encima de su apariencia.



En este sentido, se proponen algunas sugerencias prácticas para las empresas, como evitar códigos de vestimenta diferenciados por género y optar por lineamientos neutrales y accesibles para todas las personas.



Permitir que las personas elijan su vestimenta de acuerdo con su identidad y expresión, sin imposiciones que refuercen estereotipos. Se deberá justificar cualquier restricción únicamente en razones funcionales, de seguridad o higiene, asegurando que sean proporcionales.



Además de eliminar disposiciones que limiten el uso de prendas, accesorios o elementos culturales o identitarios. Se debe utilizar lenguaje incluyente y no sexista en la redacción de políticas internas.



Todas las empresas deberán promover entornos donde la diversidad sea visible y respetada, sin sanciones por la apariencia cuando no afecta el desempeño laboral.



Asimismo, el documento impulsa la incorporación de sugerencias de vestimenta acordes con las identidades de las personas, reconociendo la diversidad de expresiones de género, contextos culturales y formas de habitar los espacios laborales.