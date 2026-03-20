Sheinbaum afirma que el Tribunal Electoral determinó que Pío López Obrador no cometió delito

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que Pío López Obrador no incurrió en ningún delito.

Durante sus declaraciones, la mandataria destacó que la resolución corresponde a una instancia legal que analizó el caso y emitió su fallo conforme a derecho.

Sheinbaum indicó que este tipo de decisiones forman parte de los procesos institucionales que deben respetarse dentro del marco jurídico.

Asimismo, reiteró la importancia de que las resoluciones judiciales sean atendidas como parte del Estado de derecho.

El tema ha generado reacciones en el ámbito político, al tratarse de un caso que ha sido ampliamente debatido en los últimos años.