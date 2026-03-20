Abelina López señala que críticas han impactado a su familia y defiende auditorías federales

La alcaldesa de Acapulco, Abelina López, afirmó que las críticas y señalamientos en su contra han tenido un impacto en su entorno familiar, por lo que sus familiares han recibido atención especializada en salud mental.

Durante sus declaraciones, la presidenta municipal señaló que la situación ha afectado a sus seres cercanos, quienes han tenido que acudir con especialistas para atender su bienestar emocional.

López también reiteró su postura respecto a la revisión de los recursos públicos, al señalar que estos deben ser auditados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La alcaldesa explicó que, desde su perspectiva, corresponde a instancias federales llevar a cabo estos procesos de fiscalización.

El tema se mantiene en el ámbito público y político, donde continúan las posturas en torno a la administración municipal y la revisión de recursos.