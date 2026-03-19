Fortalecen la seguridad de la Central de Abastos de la CDMX

-Se incorporan 12 patrullas distribuidas en 6 cuadrantes, ampliando la cobertura y capacidad de respuesta.

Con una reducción del 99% en el delito de extorsión, la Central de Abasto de la CDMX se consolida como un espacio cada vez más seguro, resultado de una estrategia coordinada y permanente con todas las instituciones relacionadas en materia de seguridad.



Con el objetivo de seguir fortaleciendo, se llevó a cabo la presentación de patrullas al sector Abasto-Reforma, como parte de la renovación del parque vehicular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).



Esta acción forma parte de una estrategia de coordinación interinstitucional en la que participan la SSC, el C5 y la Policía Auxiliar para reforzar la vigilancia y la capacidad de respuesta en este centro estratégico.



Actualmente, la Central de Abasto de la Ciudad de México cuenta con 12 patrullas distribuidas en 6 cuadrantes, lo que permite ampliar la cobertura operativa y fortalecer la presencia policial en beneficio de comerciantes, trabajadores, permisionarios y visitantes.



El Subsecretario de Operación Policial, Comisario Jefe Elpidio de la Cruz Contreras, destacó que estas unidades forman parte de las 3500 nuevas patrullas que la Jefa de Gobierno Clara Brugada Molina entregó el año pasado.



Puntualizó que, al ser la Central de Abasto el principal centro de intercambio comercial, es fundamental tener el equipo necesario para garantizar la seguridad de las miles de personas que trabajan, comercian, distribuyen y consumen en este gran mercado, en el que a diario se registra un gran flujo de movimiento.



El Subsecretario dijo que la dotación de estas nuevas patrullas permitirán reforzar las capacidades operativas de la Policía de la Ciudad, al lograr una reducción en los tiempos de respuesta ante emergencias y, sobre todo, para fortalecer nuestra presencia en todo el territorio, basados en los modelos de Proximidad y de Cuadrantes, por ello es fundamental para nosotros mantenernos en contacto permanente con todos los usuarios en la Central de Abasto, que conozcan a los policías, a sus Jefes de Cuadrante y a los mandos de esta institución.



La Coordinadora General de la Central de Abasto, Mónica Pacheco Skidmore, destacó que la seguridad es una prioridad permanente y resultado del trabajo coordinado entre instituciones y comunidad.



Subrayó que, como parte de esta estrategia, se han realizado 283 reuniones de coordinación territorial, más de 100 gabinetes de seguridad y más de 40 asambleas de paz, además de operativos y recorridos de proximidad policial en campo.



Finalmente, reiteró que la seguridad es una tarea compartida, donde la denuncia es fundamental para fortalecer la actuación de las autoridades y avanzar hacia una Central de Abasto más segura.