Fuerza laboral femenina en México impulsa la actividad económica: Banxico

-México ha logrado crear un marco normativo más propicio para la participación económica de la mujer.

Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México (Banxico, señaló que la brecha de género en el mercado laboral es un despojo silencioso del talento de las mujeres y que no se está considerando en los balances de la economía, pues sumar a más trabajadoras impulsaría la actividad del país.



Así lo resaltó durante la 89.ª Convención Bancaria, donde mencionó que como sociedad no podemos darnos el lujo de normalizar la persistencia de las brechas de género laborales, las cuales se intensifican por la carga excesiva de las tareas de cuidado familiar o por temas culturales, como los prejuicios que limitan el pleno desarrollo personal.



Manifestó que, afortunadamente, en México se ha logrado crear un marco normativo más propicio para la participación económica de la mujer; sin embargo, su incorporación cabal en diversos ámbitos todavía es un pendiente histórico y un imperativo económico de hecho.



Solo en el sector financiero, dijo, la incorporación de la mujer a las posiciones directivas ha sido mayor, pero aún es muy gradual, pese a que tiene grandes ventajas en eficiencia y productividad.



Mencionó que existen estudios en los que se demuestra que una mayor representación femenina en las juntas directivas de bancos y en entidades de supervisión financiera se asocia con una mayor estabilidad del sistema.



“Su presencia favorece una mayor diversidad y pluralidad de la toma de decisiones, así como una mejor gestión de riesgos”, refirió Rodríguez Ceja.



María del Carmen Bonilla, subsecretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), destacó que las mujeres todavía enfrentan diferencias en las condiciones de financiamiento. Por ejemplo, en 2024 la tasa promedio de crédito para mujeres en la banca múltiple fue cercana al 20% frente al 16% para los hombres.