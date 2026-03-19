Entrega Libia García apoyos a emprendedoras con “Mi Negocio Pa’Delante” en Guanajuato

-Las mujeres beneficiadas son de 21 municipios del estado, como Abasolo, Acámbaro, Atarjea, Celaya, Comonfort, León, entre otros.

“Para el Gobierno de la Gente es una satisfacción apoyar a las y los emprendedores, por eso a través del programa “Mi Negocio Pa’Delante”, hacemos que se cumplan los sueños de quienes todos los días trabajan por salir adelante”.



Así lo dijo la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, al encabezar la entrega de apoyos a 180 mujeres beneficiarias del programa “Mi Negocio Pa’Delante”.



En esta ocasión, se entregan apoyos en especie a emprendedoras de 21 municipios del estado, con una inversión de más de 3 millones 784 mil pesos, destinados a la adquisición de mobiliario, maquinaria, equipo y herramienta que les permitirá iniciar o fortalecer sus negocios.



Las mujeres beneficiadas son de: Abasolo, Acámbaro, Apaseo El Alto, Apaseo El Grande, Atarjea, Celaya, Comonfort, Coroneo, Cortazar, Cuerámaro, Dolores Hidalgo, Irapuato, León, Ocampo, Salvatierra, San Felipe, San Francisco del Rincón, San José Iturbide, Tarimoro, Tierra Blanca y Victoria.



Los proyectos apoyados abarcan sectores como alimentos, servicios, textil, artesanal, cuero-calzado y metalmecánico, lo que refleja la diversidad del talento y la vocación productiva de Guanajuato.



Cada equipo que hoy se entrega significa crear nuevas oportunidades, una cocina que crece, una estética que se formaliza, un taller que se fortalece, una familia que encuentra mayor estabilidad económica.



“Hoy para nosotros es un día muy feliz porque estamos apoyando a las mujeres emprendedoras, que siguen alcanzando sus sueños”, puntualizó la gobernadora, quien estuvo acompañada por la Secretaria de Economía, Cristina Villaseñor Aguilar, y la Secretaria de las Mujeres, Itzel Balderas Hernández, además de la Presidenta Municipal de Silao, Melanie Murillo Chávez.



En el marco del Día Nacional de las Personas Defensoras Públicas, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo reconoció la labor de quienes, con vocación y compromiso, garantizan el acceso a la justicia para todos, especialmente para quienes más lo necesitan.



La Mandataria destacó que el trabajo de las y los defensores públicos es fundamental para construir una sociedad más justa y en paz, al brindar acompañamiento, certeza jurídica y representación a quienes enfrentan momentos complejos.



Subrayó que su gobierno ha fortalecido la Defensoría Pública como una institución cercana y profesional, impulsando su capacitación y mejores condiciones laborales, al ser pieza clave para garantizar el derecho a una defensa adecuada.