Alito Moreno llama a la oposición a no dividir el voto rumbo a 2027

El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, hizo un llamado a las dirigencias del PAN y de Movimiento Ciudadano para evitar la división del voto en los procesos electorales de 2027.

Durante sus declaraciones, el líder priista señaló que la prioridad debe ser construir acuerdos entre fuerzas políticas de oposición para fortalecer su participación en los próximos comicios.

Moreno afirmó que el objetivo es “salvar al país” y “defender la democracia”, por lo que consideró importante mantener la unidad entre los partidos.

Asimismo, indicó que el PRI decidió avanzar en la definición de perfiles que, desde su perspectiva, representarán una alternativa frente a Morena.

El dirigente destacó que estas decisiones forman parte de la estrategia del partido rumbo a los próximos procesos electorales.