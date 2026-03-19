Entrega Isaac Montoya 3 mil tarjetas “Mujeres con Bienestar” en Naucalpan

-En el Parque Naucalli se entregaron también certificados de bachillerato y licenciatura a beneficiarias del programa.

En un esfuerzo conjunto por consolidar la transformación y la dignidad de las familias naucalpenses, el Presidente Municipal, Isaac Montoya Márquez, y el Secretario de Bienestar del Estado de México, Juan Carlos González Romero, encabezaron la entrega de cerca de 3 mil tarjetas del programa integral “Mujeres con Bienestar”.



Durante el evento realizado en el Parque Naucalli, Montoya Márquez afirmó que Naucalpan vive una etapa de coordinación inédita entre los gobiernos federal, estatal y municipal.



“Hacer gobierno es hacer transformación y es cuestión de dignidad. Los recursos llegan a todos los rincones porque hay una misma visión: el pueblo va primero”, subrayó el edil ante miles de asistentes.



Reconoció el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, señalando que el apoyo a las mujeres no es solo una transferencia económica, sino un reconocimiento a su papel fundamental como pilares sociales, familiares y motor del desarrollo nacional.



El programa “Mujeres con Bienestar” otorga un apoyo bimestral de 2,500 pesos a mujeres de 18 a 59 años en situación de vulnerabilidad.



Sin embargo, el edil destacó que el beneficio es integral, ya que incluye acceso a servicios médicos, odontológicos, psicológicos, legales y financieros, además de incentivar la conclusión de estudios.



Durante la jornada se entregaron certificados a mujeres que finalizaron su bachillerato y universidad, un logro que el secretario Juan Carlos González Romero calificó como un acto de justicia social.



“La maestra Delfina Gómez creó esta tarjeta de una mujer para otra mujer, porque sabe que fueron olvidadas por mucho tiempo”, expresó el funcionario estatal.



Montoya Márquez aprovechó el espacio para reafirmar que el bienestar en Naucalpan avanza en varios frentes. Destacó que más de 1,000 jóvenes ya asisten a la Universidad Nacional Rosario Castellanos en el municipio, y recordó proyectos estratégicos de movilidad e infraestructura como el Mexicable y la rehabilitación del Periférico Norte.



Al evento asistieron también el legislador local Israel Espíndola López, la presidenta del Sistema Municipal DIF, así como servidores públicos estatales y municipales, quienes acompañaron la dispersión de recursos que, a nivel estatal, ya beneficia a más de 700 mil mujeres con una inversión superior a los 1,625 millones de pesos.