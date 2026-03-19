SE REÚNE GARCÍA HARFUCH CON EL DIRECTOR DEL FBI EN WASHINGTON

-El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, reafirmó la cooperación bilateral basada en la reciprocidad y el respeto a la soberanía nacional.

En representación del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, sostuvo un encuentro de trabajo con el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, con el objetivo de fortalecer la estrategia de seguridad y el intercambio de información entre ambas naciones.



Durante la reunión, García Harfuch enfatizó que la relación de trabajo con la agencia estadounidense se fundamenta en los principios de reciprocidad, respeto a la soberanía y responsabilidad compartida. Estos pilares, señaló, han permitido pasar del diálogo a los resultados concretos en el combate al crimen transnacional.



El secretario de Seguridad destacó que la colaboración estrecha ha sido clave para operaciones exitosas en suelo mexicano. Gracias al cruce de inteligencia estratégica, las autoridades mexicanas han logrado capturar a diversos objetivos prioritarios, incluidos sujetos que formaban parte de la lista de los fugitivos más buscados del FBI, así como a otros generadores de violencia que operaban en distintas regiones de México.



“Reafirmamos que la cooperación bilateral permite avanzar con resultados concretos. Derivado de este intercambio de información, se ha logrado la detención de perfiles de alto impacto que afectaban la tranquilidad de nuestro país”, puntualizó el funcionario federal a través de sus canales oficiales.



Este encuentro se alinea con la instrucción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de trabajar de manera coordinada para reducir los índices de violencia y debilitar las estructuras de las organizaciones criminales que operan en ambos lados de la frontera.



Finalmente, el titular de la SSPC reiteró que el compromiso del Gobierno de México es mantener un esfuerzo sostenido para garantizar la paz, utilizando la inteligencia y la cooperación internacional como herramientas fundamentales para neutralizar a quienes atentan contra la seguridad pública.