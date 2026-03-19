ECOBICI fortalece su integración con la red de Movilidad Integrada de CDMX

El Sistema de Bicicletas Públicas ECOBICI se consolida como un eje estratégico dentro de la Red de Movilidad Integrada, al facilitar viajes intermodales más eficientes, accesibles y sustentables para miles de personas que se desplazan diariamente en la capital. Fortaleciendo un modelo de transporte conectado, moderno y centrado en las y los usuarios.
Actualmente, 297 cicloestaciones de ECOBICI se localizan a menos de 500 metros de estaciones de transporte masivo y semimasivo, lo que permite una conexión directa con sistemas como Metro, Metrobús, Trolebús, RTP, Tren Suburbano y Servicios Zonales. Esta articulación impulsa una movilidad puerta a puerta, reduciendo tiempos de traslado y mejorando la experiencia de viaje.
Como parte de la estrategia de movilidad eficiente y ordenada, ECOBICI se posiciona como una solución clave para el primer y último tramo de los viajes urbanos. El 67 % de las personas usuarias activas utilizan el sistema para llegar a su trabajo o centro de estudios, con trayectos promedio de entre 20 y 25 minutos.
En altas horas de demanda el sistema puede registrar hasta 25 mil viajes diarios, especialmente en zonas con alta conectividad intermodal como Buenavista, Chapultepec, Insurgentes, Sevilla y Juárez, consolidando a ECOBICI como un componente esencial de la movilidad cotidiana.
La integración de ECOBICI con la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI), permite a las personas usuarias acceder a diversos sistemas de transporte mediante un solo medio de pago. Fortaleciendo la interoperatividad y modernización del transporte público.
Asimismo, las cicloestaciones cuentan con tecnología RFID integrados, que agiliza el acceso y elimina procesos innecesarios, mientras que la aplicación móvil permite consultar disponibilidad en tiempo real, registrar viajes, reportar fallas y planear rutas, garantizando una experiencia más ágil, segura y eficiente.
ECOBICI registra un uso promedio de 10 veces al día, superando estándares internacionales. Para garantizar el servicio continuo, el sistema opera con balanceos estratégicos y monitoreo en tiempo real, manteniendo una disponibilidad cercana al 94 % durante los periodos de mayor demanda .
Con una visión de crecimiento hacia nuevas alcaldías y una mayor densificación en zonas de alta demanda, ECOBICI continuará fortaleciendo su papel como aliado estratégico del transporte público, impulsando una ciudad más limpia, eficiente y humana.