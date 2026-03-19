Zinacantepec listo para la 8ª Feria Internacional del Taco 2026: Manuel Vilchis

-Durante la conferencia de prensa anunció que la derrama económica es impulsada por la visita de al menos 100 mil personas.

El presidente municipal de Zinacantepec, Manuel Vilchis Viveros, presentó de manera oficial los detalles de la 8ª Feria Internacional del Taco, la cual se llevará a cabo del 27 al 29 de marzo en el Jardín Constitución.



Este evento, consolidado como un referente de identidad y sabor, espera recibir a cerca de 100 mil visitantes, generando un importante impulso a la economía regional.



Durante tres días, el corazón del municipio se transformará en un escaparate culinario con más de 50 expositores.



Dentro de la oferta gastronómica se incluirá desde los tradicionales tacos de bistec, cecina, chorizo y suadero que tendrán precios accesibles desde los 35 pesos; hasta opciones exóticas para los paladares más aventureros, como carne de león, venado, cocodrilo, búfalo y tiburón.



Vilchis Viveros destacó que esta edición apuesta por la inclusión y el sano esparcimiento. Entre las novedades se encuentran:



Peque Taco Fest: Un área exclusiva para niños con magia, payasos y cuentacuentos. Además de a incorporación por primera vez de cartas de menú en sistema Braille.



Las familias podrán disfrutar de una función de lucha libre el domingo 29 a mediodía, así como de actividades de fútbol para todas las edades.



Para quienes gusten de la música se contará en el escenario principal con las presentaciones estelares totalmente gratuitas de:



Viernes 27: Banda Cuisillos.



Sábado 28: El Trono de México.



Domingo 29: Grupo Pesado.



Para garantizar la tranquilidad de las familias, se desplegará un operativo permanente con 85 elementos de seguridad (35 de la SSEM y 50 de la policía municipal).



Vilchis Viveros subrayó que la feria beneficia directamente a tortillerías, carnicerías y diversos comercios locales.



“La Feria del Taco es el reflejo de lo que se puede lograr cuando trabajamos en conjunto por nuestra identidad”, concluyó el edil, invitando también a los asistentes a visitar la Iglesia del Virreinato, que permanecerá abierta durante todo el fin de semana.