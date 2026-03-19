Messi anota el gol 900 de su carrera

A pesar de esta hazaña, el Inter Miami quedó eliminado de la Concachampions.

El argentino Lionel Messi alcanzó este día la cantidad de 900 goles en su carrera. Abrió la cuenta ante Nashville en la Vuelta de Octavos de final de la Concachampions y alcanzó dicha cifra redonda.



Corría el minuto ocho en Chase Stadium cuando el ‘10 recibió un pase de Sergio Reguilón, controló, se dio la vuelta y con un zurdazo cruzado encontró la portería.



De acuerdo con registros de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Futbol (IFFHS) Messi es el segundo jugador de la historia con más anotaciones con 900, sólo por debajo de Cristiano Ronaldo, quien suma 965.



Pese a esta buena noticia, el Inter Miami y Lionel Messi quedaron eliminados de la Concacaf Champions Cup en Octavos de Final, luego de empatar 1-1 ante Nashville SC, que clasificó por el criterio de gol de visitante tras idéntico marcador global.



Las Garzas no podían generar peligro ante un rival que los aguantaba para desplegar a la contra. Tadeo Allende tuvo el segundo tanto para los locales antes del descanso, pero se ‘engolosinó’ y falló en lugar de cederle el balón al mexicano Germán Berterame.



Los de Javier Mascherano sufrían para encontrar espacios en la segundaparte del encuentro, al tiempo que su rival ganaba terreno con una mejor posesión de balón.



Bajo esa tónica, el elenco amarillo igualó los cartones al 74’ tras un mal rechace del arquero St. Clair que aprovechó el argentino Cristian Espinoza para fusilar hacia las redes.



El resultado dejaba fuera al Inter por el gol de visita de su rival, por lo que Javier Mascherano arriesgó, dando entrada a Luis Suárez.



Los de casa empujaron en los instantes finales, pero sin una idea clara para ofender, lo que se vio reflejado para ya no hacer más daño a su contrincante, que se clasificó a los Cuartos de Final, donde espera al ganador del América-Philadelphia Union.