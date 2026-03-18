David Faitelson acepta pelear en “Ring Royale” y propone una donación millonaria como condición

El comentarista deportivo David Faitelson aceptó participar en una posible pelea dentro del evento Ring Royale, tras el reto lanzado por Poncho de Nigris, aunque condicionó su participación a una donación millonaria con fines sociales.

A través de sus redes sociales, Faitelson señaló que estaría dispuesto a subir al ring sin recibir pago, siempre y cuando se destinen 10 millones de pesos a la Fundación Teletón México. El periodista planteó esta condición como requisito para concretar su participación en el espectáculo.

El enfrentamiento propuesto sería contra el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, quien ha sido mencionado como posible rival en la segunda edición del evento. La invitación original surgió luego de que Faitelson emitiera críticas sobre el formato del show.

El comentarista había expresado preocupaciones sobre la seguridad de los participantes, señalando que algunos no cuentan con la preparación física adecuada para un evento de este tipo. A pesar de ello, reconsideró su postura y decidió aceptar el reto bajo condiciones específicas.

Hasta el momento, Poncho de Nigris no ha respondido públicamente a la propuesta. La posible pelea ha generado expectativa en redes sociales, donde usuarios ya especulan sobre un enfrentamiento entre figuras del deporte, el entretenimiento y los medios de comunicación.