La Copa del Mundo llega a Puebla y desata la fiesta

La Copa del Mundo fue presentada en Puebla con la presencia del exfutbolista español Fernando Llorente, quien protagonizó el momento más emotivo al levantar y besar el trofeo, recreando la celebración que vivió tras conquistar el Mundial de Sudáfrica 2010 con la selección de España.

El evento se llevó a cabo en el Centro Expositor de la capital poblana, donde autoridades estatales y municipales encabezaron la develación del trofeo original de oro de 18 quilates. La llegada del galardón forma parte de las actividades previas rumbo a la Copa del Mundo 2026, que tendrá a México como uno de los países anfitriones.

Durante la presentación, el gobernador Alejandro Armenta destacó la relevancia de Puebla dentro del contexto deportivo nacional e internacional, subrayando que la visita del trofeo representa un reconocimiento al impulso del estado en materia de eventos y cultura futbolística.

El momento central ocurrió cuando Llorente, como campeón del mundo, tuvo el privilegio de interactuar con el trofeo, una acción restringida únicamente a figuras autorizadas por la FIFA. Su gesto generó entusiasmo entre los asistentes, quienes presenciaron de cerca uno de los símbolos más importantes del deporte.

La exhibición incluye una experiencia interactiva con salas temáticas que recorren la historia del futbol, además de objetos históricos y dinámicas para los aficionados. El trofeo permanecerá en Puebla durante dos días antes de continuar su recorrido por otros puntos del país, como parte de la gira internacional previa al Mundial.