Ángela Aguilar comparte momento emotivo con Pepe Aguilar durante su show en Houston

La cantante Ángela Aguilar compartió con sus seguidores un momento personal vivido durante el reciente concierto de su padre, Pepe Aguilar, en Houston, Texas. A través de sus redes sociales, la artista expresó la emoción que sintió al presenciar la presentación, la cual reunió a miles de asistentes en el NRG Stadium.

La intérprete relató que durante las primeras canciones no pudo contener las lágrimas al ver a su padre en el escenario, destacando el orgullo que siente por su trayectoria y por el ejemplo que representa en su vida personal y profesional.

Ángela señaló que la presentación fue significativa no solo por la magnitud del evento, sino también por el aprendizaje que, según sus palabras, continúa recibiendo de su padre. Describió a Pepe Aguilar como una figura resiliente y fuerte, que sigue marcando su camino dentro de la música.

La cantante también aprovechó para agradecer a su familia y a las personas cercanas que la acompañan en esta etapa, subrayando la importancia de mantenerse rodeada de un entorno de apoyo en medio de la exposición pública que ha enfrentado recientemente.

Además, compartió reflexiones sobre el valor de las relaciones genuinas, destacando la importancia de contar con personas que brinden estabilidad emocional. Sus publicaciones generaron reacciones positivas entre sus seguidores, quienes destacaron el vínculo familiar y el mensaje compartido.