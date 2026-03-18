Transforma Isaac Montoya espacios públicos en Santa Cruz del Monte

-Entregó la rehabilitación del parque en Santa Cruz del Monte y la pavimentación de la calle Mezquite en Las Huertas 3.ª Sección.

Como parte del programa “Huellas de la Transformación”, el Presidente Municipal, Isaac Montoya Márquez, encabezó la entrega de obras de infraestructura y recuperación de espacios públicos en las comunidades de Santa Cruz del Monte y Las Huertas 3.ª Sección, reafirmando su compromiso con la justicia social y el bienestar de las familias naucalpenses.



Señaló Isaac Montoya que estas acciones se lograron realizar en tiempo récord de una semana, donde se logró la rehabilitación total del parque ubicado en la calle Cruz del Campo Santo. Recordó que este espacio permaneció en el abandono por años; y ahora fue transformado en un lugar digno para la convivencia comunitaria mediante la instalación de iluminación moderna, juegos infantiles, bancas y mejoras integrales.



“La transformación no puede quedarse en palabras; tiene que sentirse en cada calle y en cada parque. Estamos llegando a donde antes no se atendía#, afirmó Montoya Márquez, quien adelantó que próximamente se realizarán mejoras en la avenida principal de la zona e iniciativas para fortalecer el abasto de agua.



Durante la jornada de entrega de obras, Montoya Márquez hizo entrega de la pavimentación con concreto de alta resistencia de la calle Mezquite, en Las Huertas 3ra Sección.



La pavimentación se realizó bajo el esquema participativo “La Comuna”, donde vecinos y autoridades intervinieron 70 metros lineales (503 metros cuadrados) que no habían recibido atención en más de 30 años.



Montoya Márquez recordó que esta obra beneficia directamente a más de 2,000 personas, e incluyó la rehabilitación de banquetas; así como la instalación de topes y balizamiento para seguridad vial. Para ello se utilizó materiales de alta durabilidad para garantizar una vida útil prolongada.



Isaac Montoya agradeció la organización vecinal, destacando que cuando el pueblo participa, los resultados se multiplican. “Seguimos trabajando porque la transformación se construye todos los días con hechos que mejoran la calidad de vida en nuestras comunidades”, concluyó.