Invita GEM a participar en “Mi derecho, mi lugar 2026” para estudiar Media Superior

Para la Zona Metropolitana del Valle Cuautitlán-Texcoco, el registro estará disponible del 17 de marzo al 14 de abril en la plataforma oficial: https://www.miderechomilugar.gob.mx/.

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), invita a las y los estudiantes que concluyen la secundaria y a las y los aspirantes a la Educación Media Superior a participar en el Proceso “Mi derecho, mi lugar 2026” dirigido a mexiquenses de la zona oriente y del Valle de México.



Este proceso se realiza de manera coordinada con las instituciones que integran el Espacio de Coordinación de la Educación Media Superior (ECOEMS) con el objetivo de garantizar el acceso a la educación media superior y ampliar las oportunidades educativas para las y los jóvenes.



Las y los aspirantes deberán realizar su registro en línea del 17 de marzo al 14 de abril en la plataforma oficial https://www.miderechomilugar.gob.mx/. Las autoridades educativas recomiendan verificar que el registro se realice únicamente en este portal oficial del Gobierno de México y no en sitios similares, con el fin de evitar confusiones o fraudes.



Para completar el registro, deberán generar su Llave MX en el portal https://www.llave.gob.mx/, validar sus datos personales como CURP, domicilio, número telefónico y correo electrónico, y responder una encuesta de datos generales. En el caso de aspirantes egresados, deberán subir el archivo electrónico de su Certificado de Educación Secundaria, si sus datos de certificación no han sido reportados por la autoridad educativa correspondiente.



Durante el proceso también deberán seleccionar la modalidad de participación. Podrán optar por planteles con acceso directo sin examen; por instituciones que requieren examen de admisión, como la UNAM o el IPN; o por una modalidad mixta que combine ambas opciones. Tienen la posibilidad de registrar hasta 20 planteles educativos.



Este proceso está dirigido a estudiantes que cursan o han concluido la secundaria en municipios del Estado de México que residen en Acolman, Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tepotzotlán, Texcoco, Tlalnepantla, Tultepec, Tultitlán y Valle de Chalco.