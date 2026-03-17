“En revisión del T-MEC, mantenemos cabeza fría y firmeza”: Ebrard

-La semana pasada, Ebrard afirmó que México llegaría con poder de negociación a la revisión del T-MEC.

El secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, dijo que la firmeza y la cabeza fría guiarán al país en la revisión con EEUU del Tratado comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), cuyos equipos negociadores celebrarán la primera ronda de conversaciones bilaterales el próximo miércoles.



“México propondrá la permanencia del T-MEC y la eliminación de aranceles. Cabeza fría y firmeza nos guiarán”, apuntó Ebrard en un mensaje en redes sociales en el que también compartió un plan semanal de cara a la revisión.



Fuentes de la Secretaría de Economía indicaron que el subsecretario Luis Rosendo Gutiérrez participará en reuniones previas, mientras que Ebrard irá el miércoles a Washington D. C., en la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, en inglés), Jamieson Greer.



Tanto Ebrard como Gutiérrez viajan a Washington, tras una reunión que sostuvieron con Sheinbaum. El subsecretario Gutiérrez y sus contrapartes participarán en la reunión vía Zoom y participan de manera presencial Ebrard y Greer.



Ebrar y Greer habían instruido a sus negociadores a iniciar discusiones sobre las medidas necesarias para garantizar que los beneficios del Acuerdo Comercial se otorguen principalmente a las partes, incluyendo la reducción de la dependencia de importaciones provenientes de otras regiones, el fortalecimiento de las reglas de origen, y el reforzamiento de la seguridad de las cadenas de suministro de América del Norte.



La semana pasada, Ebrard afirmó que México llegaría con poder de negociación a la revisión del T-MEC. “Hay que tener en claro que somos un país poderoso, prudente, pero tenemos poder de negociación. México es el principal país exportador de Estados Unidos y es el que paga un arancel más bajo de todos los demás”, expresó el funcionario tras un evento público en el central estado de Puebla.



Ebrard señaló que en la primera ronda de conversaciones para la revisión del T-MEC se tocarán tres temas principales de común acuerdo.



El primero, la revisión de cómo reducir de manera conjunta la dependencia que los tres países de Norteamérica tienen respecto a otras naciones, en especial de Asia, luego de superar discusiones sobre reducir el déficit entre Estados Unidos y México.



El segundo serán las reglas de origen, pues enfatizó que el comercio que viene va a estar organizado en función de dónde hiciste el producto, no necesariamente su precio, porque Estados Unidos, el mercado más grande del mundo, cambió el sistema que privilegiaba producir más barato sin importar el origen.



El tercer tema será la seguridad de las cadenas de suministro, que Ebrard vinculó con la guerra en Oriente Medio y las dificultades en el estrecho de Ormuz, al advertir que el riesgo hoy puede ser el petróleo, pero mañana puede ser cualquier otro insumo estratégico.