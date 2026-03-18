Macrooperativos de seguridad en Edoméx debilitan redes delictivas

Operaciones como Enjambre, Restitución y Atarraya han permitido combatir corrupción, despojo y economías ilícitas en distintas regiones del Edoméx.

Como parte de la estrategia de seguridad, impulsada desde la Mesa de la Paz que encabeza la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, autoridades federales, estatales y municipales han desplegado en los últimos dos años diversas macrooperaciones para combatir conductas delictivas, desarticular redes criminales y restablecer la legalidad en distintas regiones del territorio mexiquense.



Estas acciones, sustentadas en investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), han permitido la detención de más de 400 personas por su probable participación en delitos de alto impacto, además de intervenir inmuebles, establecimientos y vehículos vinculados con actividades ilícitas.



Entre los operativos más relevantes destaca Operación Enjambre, implementada en noviembre de 2024 para investigar posibles actos de corrupción y vínculos con grupos delictivos dentro de instituciones públicas. Como resultado, se han detenido a 60 personas —entre ellas servidores públicos y exfuncionarios de 18 municipios— y se han obtenido 19 sentencias condenatorias contra 17 objetivos prioritarios.



En materia de protección del patrimonio de la ciudadanía, Operación Caudal ha combatido el comercio ilícito de agua mediante acciones en 48 municipios, donde fueron asegurados 62 pozos y 138 tomas clandestinas.



Asimismo, Operación Restitución atiende casos relacionados con el delito de despojo para brindar certeza jurídica a las víctimas. A través de esta estrategia se han asegurado mil 695 inmuebles vinculados con delitos contra la propiedad, de los cuales 947 ya fueron devueltos a sus legítimos propietarios; además, se detuvo a 400 personas.



Otras acciones complementan esta estrategia integral. Operación Liberación, aplicada en 14 municipios del sur de la entidad, combate redes de extorsión y control territorial mediante puntos de revisión, cateos y detenciones.



Por su parte, Operación Atarraya ha intervenido 821 establecimientos en 52 municipios e investiga 3 mil 823 más por su posible relación con actividades ilícitas.



En la región sur, Operación Bastión permitió realizar cateos simultáneos en ranchos, casas de seguridad y bodegas con el objetivo de debilitar las estructuras financieras de grupos delictivos.



A su vez, Operación Fortaleza ejecutó 132 cateos en 17 municipios para combatir el robo de vehículos y autopartes, mientras que Operación Senda ha asegurado 136 inmuebles y 178 vehículos relacionados con el robo al transporte de carga.



Estas macrooperaciones reflejan el trabajo coordinado que se impulsa desde la Mesa de la Paz para fortalecer la seguridad, proteger el patrimonio de las familias y avanzar en la construcción de comunidades más seguras en el Estado de México.