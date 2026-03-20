TRIBUNAL ELECTORAL, ¿CUÁLES SOBRES AMARILLOS?

Por: José Fonseca

Nueve años después de que fuera filmado Pío López Obrador, hermano del expresidente, recibiendo sobres amarillos con dinero para el movimiento de David León, asesor de Manuel Velazco, entonces gobernador de Chiapas y hoy dirigente del PVEM, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el TRIFE, desestimó la denuncia presentada por delitos electorales.



Aunque en su momento el expresidente López Obrador dijo que el dinero de los sobres amarillos “eran aportaciones al Movimiento”, los magistrados votaron unánimemente por el proyecto de Mónica Soto que dictaminó que ni las grabaciones ni la declaración del expresidente eran suficiente evidencia de algún delito.



¿Por qué es descorazonador que los magistrados del TRIFE sean tan obsecuentes? Porque, constitucionalmente, ellos, los magistrados de ese tribunal, tienen la facultad constitucional de declarar Presidente Electo en cada elección presidencial y su decisión es inapelable.



La IV-T no deja cabos sueltos



Desde hace tiempo, quien esto escribe ha sostenido que la IV-T, no conforme con el desmantelamiento institucional que le otorgó al Gobierno despótica concentración del poder, aumenta su control de los procesos electorales.



A nombre de su facciosa versión tan singular de la democracia, gracias a la cual se autodenominaron supremos intérpretes de la voluntad popular, quieren asegurarse de que los dedos están cargados a su favor en cada elección.



Así, igual que en otras instituciones del Gobierno, la Cámara de Diputados cumplirá la consigna recibida de procesar la designación de 3 consejeros del INE, pero nadie previó que se atravesaba la Semana Santa.



Mentira, Castro no traicionó a Cuauhtémoc



Fidel Castro nunca olvidó el apoyo del Gobierno de México para salir en el yate Granma a la lucha por derrocar a Fulgencio Batista. Por eso nunca apoyó a las guerrillas mexicanas; las apoyó Corea del Norte, por eso Luis Echeverría, en 1970 expulsó a la cúpula de la embajada norcoreana.

Razón por la que México nunca dejó de ayudar a Cuba. No es cierto, pues, que el comandante Castro Ruz haya traicionado al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pues su espléndido servicio de inteligencia le informó que, haiga sido como haiga sido, el michoacano no ganó las elecciones presidenciales del 88.

Por eso acudió el primero de diciembre de 1988 a la toma de posesión de Carlos Salinas de Gortari. Lo demás es apuesta a la desmemoria histórica e ignorar sin pudor la máxima de que todos tenemos derecho a nuestras opiniones, pero no a falsificar los hechos.

NOTAS EN REMOLINO

La sección 22 de Oaxaca secuestró otra vez a Oaxaca. Amenaza con anular actividad turística de la Semana Santa. ¡Pobre Oaxaca! ¡Pobres de nosotros … El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano fue designado para dirigir la Comisión Consultora del Petróleo en Pemex. ¡Ay, ingeniero … Así como el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez fue construido en sitio inapropiado fue capricho de un gobernador chiapaneco, por un capricho presidencial se construyó la refinería de Dos Bocas en zona inundable … En San Luis Potosí, la senadora Ruth Miriam Gutiérrez, esposa del gobernador Ricardo Gallardo, encabeza las encuestas para ser candidata a la gubernatura de San Luis Potosí.