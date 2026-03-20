Se debe fortalecer la investigación en la desaparición de personas en todo México: Ernestina Godoy

La prioridad es encontrar a las personas desaparecidas, investigar y dar con el o los responsables para llevarlos ante la justicia.

La desaparición de personas es un delito que no reconoce fronteras ni competencias aisladas; por ello, es fundamental la coordinación no solo entre las fiscalías y las distintas áreas de gobierno, sino con los colectivos, las y los buscadores.



Así lo estableció la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, durante el “Encuentro Nacional 2026: Investigación y Persecución de Desaparición de personas”, llevado a cabo en las instalaciones de la FGR.



Ante fiscales generales estatales, fiscales especializados, representantes de la Secretaría de Gobernación y la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Godoy Ramos pidió unificar criterios de investigación, mejorar el intercambio de información, fortalecer las unidades especializadas y robustecer la acción penal contra quienes cometen estas conductas.



“Hoy estamos reunidos bajo un imperativo ético y legal ineludible: fortalecer la investigación y persecución de los delitos de desaparición de personas en todo el territorio nacional”, señaló.



Para avanzar en la erradicación efectiva de este fenómeno criminal, abundó, este encuentro representa la oportunidad para unificar criterios con información sólida; no es solamente un tema estadístico, sino información que nos permita caracterizar de mejor manera la desaparición de personas, que nos permita tomar decisiones de Estado para enfrentar este delito.



Godoy Ramos argumentó que es muy importante tener en cuenta que la primera responsabilidad que se tiene es encontrar a la persona, con vida, y encontrarla lo más pronto posible desde que se activa la alerta nacional.



Subrayó que esta responsabilidad adquiere una dimensión apremiante, porque se trata de un delito que daña profundamente al tejido social, a las familias y a la sociedad en su conjunto, y exige una respuesta coordinada, científica, pero sobre todo una respuesta humana.



La prioridad es encontrar a las personas desaparecidas, investigar y dar con el o los responsables para llevarlos ante la justicia, ante los tribunales, para imponer sentencias ejemplares.