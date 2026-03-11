¿REFORMA ELECTORAL O PLAN B?

Por: José Fonseca

Uno debe reflexionar cuando tantos que sí saben de temas legislativos afirman que hay muchas posibilidades de que la iniciativa de reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, durante el proceso legislativo, no sea aprobada por la Cámara de Diputados.



A menos que Morena haya decidido sacrificarse por un bien mayor, cuesta trabajo que el partido en el poder esté dispuesto al rayón que significaría no cumplir con el compromiso de apoyar con toda su estructura la iniciativa presidencial.



¿Y por eso ya culpan a Pablo Gómez por el eventual rechazo de los diputados a la iniciativa presidencial? Me pregunto si todo fue fríamente convenido para rebasar a la Constitución con decretos que consolidan el control de las elecciones por el Gobierno.



Medicamentos: ¿nuevo monopolio estatal?



Connotados analistas y observadores del acontecer nacional advierten que el nuevo régimen, incapaz de enmendar las políticas, se prepara para, gradualmente, hacer de la producción de medicamentos e insumos médicos un monopolio como Pemex y CFE.



Es cierto que en 2018 encontró el expresidente López Obrador un sistema de compra y distribución de medicamentos e insumos defectuoso; pero aun así era infinitamente menor el desabasto.



Aunque la realidad enseña que nada es igual a 2018, me pregunto si, en aras de la continuidad, ya sabe el Gobierno de dónde sacará los recursos para que, en aras de cumplir una promesa de campaña, valga la pena acabar con la industria farmacéutica mexicana que hoy vale más de 20 mil millones de dólares y da empleo muy bien pagado a 120 mil personas altamente calificadas.



Los militares ya tienen plan de negocios



Sin publicitarlo, los militares, a quienes se entregó la infraestructura de aeropuertos, hoteles y transporte ferroviario de varios destinos turísticos de la República, parecen haber contratado asesoría para armar un plan de negocios.



Los anuncios con que promueven la infraestructura que les entregó la administración pública desde el pasado sexenio parecen mostrar que, con su habitual eficiencia, decidieron asesorarse para elaborar un plan de negocios.



Quizá los altos mandos decidieron que no comprometerían su prestigio dependiendo para siempre del subsidio del Gobierno y, poco a poco, hacer una empresa productiva de la infraestructura a su cargo.

NOTAS EN REMOLINO



Justa la indignación femenina. No sólo porque en la realidad hay indiferencia a la violencia de los feminicidios, asesinatos de madres buscadores de desaparecidos, pues son apenas una muestra de las cosas terribles que les hacemos a las mujeres hace tanto tiempo … Ya dejó claro el Secretario de Economía Marcelo Ebrard que en las negociaciones el T-MEC no habrá “cuarto de junto”, como en el pasado … Muchas quejas por fallas en el sistema de cobro del trolebús elevado … Denuncian ataque armado a comunidad mixe en el norte del Istmo de Tehuantepec … Actual reflexión de hace tres siglos del alemán Goothold Ephraim Lessing: “Más de uno se equivocó por el miedo a equivocarse”.