Relanzan en Edoméx campaña “Nos Movemos Seguras”

-Se busca prevenir el acoso sexual y promover una movilidad segura de las mujeres mexiquenses,

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez relanzó la campaña “Nos Movemos Seguras”, una política pública orientada a prevenir la violencia y el acoso sexual contra niñas, adolescentes y mujeres, así como ofrecer una movilidad más segura, confiable y con perspectiva de género.



“Desde el Gobierno de México, la presidenta Claudia Sheinbaum, y en el Estado de México con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, hoy sabemos que la igualdad ya no es una aspiración, es una política de Estado”, destacó María Esther Rodríguez Hernández, secretaria de las Mujeres.



El 58.5% de las mexiquenses han vivido alguna forma de violencia a lo largo de su vida, y el transporte público es uno de los espacios donde con mayor frecuencia se presentan estas agresiones.



“Desde el Gobierno del Estado de México estamos convencidas de que la seguridad de las mujeres también se construye desde la movilidad”, resaltó Rodríguez Hernández en Ecatepec.



“Nos Movemos Seguras” se sostiene en tres pilares: el protocolo de actuación para atender casos de acoso sexual en el transporte público del Estado de México; una campaña de difusión que busca sensibilizar a la ciudadanía para hacer visible que el acoso no es normal, no es aceptable y debe denunciarse; así como la capacitación dirigida a las personas operadoras del transporte público.



Rodríguez Hernández agregó que, en el marco de la Copa Mundial de Futbol 2026, estas acciones se ampliarán a espacios estratégicos de movilidad como el Aeropuerto Internacional de Toluca, donde se difundirá que en el Estado de México las mujeres tienen derecho a trasladarse libres de violencia.



Juan Hugo de la Rosa, Secretario de Movilidad, indicó que esta campaña será permanente, por lo que todo el transporte en la entidad se apegará a estos protocolos.



“A partir de hoy damos un paso firme para institucionalizar la seguridad de las mujeres en el transporte; la capacitación en el protocolo de actuación en casos de acoso será obligatoria”, puntualizó.



Esto con el objetivo de que cualquier operador u operadora pueda identificar, actuar y ayudar ante alguna situación de violencia o acoso sexual.



De manera simultánea se realizó la Caravana Estatal “Por la Garantía de los Derechos de las Mujeres” en los municipios de Acambay, Chicoloapan, Ecatepec, Hueypoxtla, Valle de Chalco, Nezahualcóyotl, Amanalco, Ocoyoacac, Zacualpan, Tultepec, Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero, Naucalpan, Tepetlixpa, Teotihuacán, San Felipe del Progreso, Coatepec Harinas, Luvianos y San Mateo Atenco, donde se pegaron adhesivos de la campaña “Nos Movemos Seguras” en unidades de transporte público.



Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México impulsa un cambio cultural, fomenta la cultura de la denuncia, recuerda que el acoso sexual es un delito y reafirma su compromiso con la prevención y atención de la violencia en los espacios públicos, para que las mujeres mexiquenses transiten de forma segura, digna y libre.



Al evento conmemorativo asistieron Rafael Octavio García Moreno, Primer Síndico Municipal de Ecatepec; Claudia Castello Rebollar, titular del Instituto de las Mujeres e Igualdad de Género de Ecatepec; Nancy Román Mora, lideresa transportista del municipio de Ecatepec, y Benito Enrique Salazar Fregoso, Director de Vinculación y Extensión del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE).