Reporta SRE que se han evacuado a 887 mexicanos de Medio Oriente

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que se ha logrado evacuar a 887 mexicanos que se encontraban en distintos países de Medio Oriente, en medio de la situación de seguridad que prevalece en la región.



Los connacionales fueron trasladados desde Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano, Irán y Qatar, mediante acciones coordinadas por las representaciones diplomáticas de México.



La dependencia explicó que la reanudación de vuelos comerciales se está dando de manera gradual, conforme cada país determina la reapertura de su espacio aéreo con base en evaluaciones de seguridad.



Señaló que algunos aeropuertos de la región operan de forma intermitente, por lo que recomendó a las personas que tienen reservaciones vigentes consultar directamente con sus aerolíneas o agencias de viaje para verificar el estado de sus traslados.



En el caso de Irán, la SRE indicó que la embajada de México operará temporalmente desde Azerbaiyán, con apoyo de la representación diplomática ubicada en Bakú, debido a las condiciones de seguridad en ese país.



Las demás embajadas mexicanas en Medio Oriente se mantienen en alerta permanente y continúan brindando asistencia a los ciudadanos mexicanos que se encuentran en la zona.



Entre sus acciones se encuentra mantener contacto con autoridades locales y connacionales, además de identificar rutas terrestres seguras para quienes buscan abandonar la región.



La dependencia federal también confirmó que, hasta el momento, no se han reportado daños a la integridad física de ciudadanos mexicanos en Medio Oriente.



El gobierno de México reiteró su recomendación de evitar viajes a la región y recordó que las embajadas mantienen disponibles sus números de contacto para brindar asistencia y protección consular.