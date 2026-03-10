Retiran en Benito Juárez 180 vehículos en lo que va del año: Luis Mendoza

-Estas acciones forman parte de la estrategia de la actual administración para recuperar el espacio público.

Gracias a los reportes y a la participación activa de vecinas y vecinos, y como parte de las acciones impulsadas por el gobierno del alcalde Luis Mendoza para recuperar el espacio público, en lo que va del año se han retirado 180 vehículos en estado de abandono en distintas colonias de la alcaldía Benito Juárez.



Estas acciones se realizan en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), mediante operativos permanentes que tienen como objetivo liberar la vía pública, mejorar la seguridad y facilitar el tránsito tanto de peatones como de automovilistas.



El alcalde Luis Mendoza acudió a la colonia San Pedro de los Pinos menos de 48 horas después de haberse comprometido con vecinos a atender la problemática del retiro de vehículos abandonados en la zona.



El edil destacó que su administración mantiene como prioridad atender las demandas ciudadanas y dar respuesta oportuna a las solicitudes de la comunidad.



Del total de unidades retiradas en la demarcación, 60 vehículos fueron trasladados a depósitos de la SSC, mientras que 120 fueron retirados por sus propios propietarios, luego de recibir el aviso correspondiente por parte de las autoridades.



Las colonias donde se registra el mayor número de automotores abandonados son Moderna, Portales y Del Valle, resultado de los reportes vecinales y del trabajo coordinado entre personal de vía pública de la alcaldía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.



De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, un vehículo se considera en estado de abandono cuando permanece inmóvil en la vía pública durante 15 días o más.



Las unidades trasladadas a depósito pueden ser recuperadas por sus propietarios siempre que acrediten la propiedad del vehículo, cuenten con los pagos de tenencia y verificación al corriente, y presenten la documentación correspondiente.



Con acciones como esta, el gobierno del alcalde Luis Mendoza refrenda su compromiso de seguir trabajando de la mano con las vecinas y vecinos para recuperar el espacio público, fortalecer el orden urbano y mejorar la seguridad en la demarcación.