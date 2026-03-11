Dialogan gobierno de Puebla y UAZ sobre avances en favor de los derechos de las mujeres

-Más de 200 alumnas y alumnos reflexionan sobre los avances y desafíos en la defensa de los derechos de las mujeres

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario estatal David Monreal Ávila, a través de la Secretaría de las Mujeres, en coordinación con la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), llevó a cabo la mesa de diálogo “Avances y retos en favor de los derechos de las mujeres”, con el objetivo de generar un espacio de reflexión y diálogo sobre la participación y el liderazgo de las mujeres en las instituciones públicas.



En este encuentro, participaron Karla Isabel Guardado Oropeza, secretaria de las Mujeres; Aida Alicia Lugo Dávila, magistrada de la Primera Sala Especializada en Juicio Contencioso Administrativo; Gloria Esparza Rodarte, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas.



Dialogaron con las y los estudiantes, Norma Esparza Castro, consejera presidenta del Órgano de Administración Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas; y Amparo Jáuregui Durán, magistrada de la Segunda Sala Penal y de Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas.



Durante el diálogo, cada una de las participantes compartió su experiencia desde el ámbito institucional que representa; destacaron los avances logrados en materia de igualdad, así como los retos que aún persisten para garantizar plenamente los derechos de las mujeres.



Además, intercambiaron reflexiones con estudiantes de la Unidad Académica de Derecho sobre el papel de las nuevas generaciones en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.



La Secretaria de las Mujeres, Karla Isabel Guardado Oropeza, realizó una remembranza histórica sobre la creación de la Secretaría de las Mujeres del Estado de Zacatecas; subrayó la importancia de esta institución en el impulso de políticas públicas orientadas a la igualdad sustantiva y a la erradicación de la violencia de género.



Eduardo Solís, director de la Unidad Académica de Derecho, destacó la relevancia de promover este tipo de espacios de diálogo que permiten acercar a la comunidad estudiantil con mujeres que ocupan cargos de liderazgo en el servicio público y en el ámbito judicial.



Al evento asistieron más de 200 alumnas y alumnos de la Unidad Académica de Derecho, quienes participaron activamente en este encuentro académico, enfocado en fortalecer la cultura de igualdad y respeto a los derechos de las mujeres.