Acerca GEM con Jornadas Violetas trámites, atención médica y asesorías a mujeres

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las mujeres en comunidades donde históricamente el acceso a servicios ha sido limitado, el Gobierno encabezado por la maestra Delfina Gómez Álvarez puso en marcha en Coacalco las “Jornadas Violeta de Servicios para la Igualdad Sustantiva”, mediante las cuales las mexiquenses pueden realizar trámites gratuitos y acceder a programas de apoyo con perspectiva de género.



“Un esfuerzo que tiene un objetivo claro: acercar los servicios del Gobierno a las mujeres, garantizar sus derechos y fortalecer su dignidad”, expresó María Esther Rodríguez Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres del Estado de México.



Explicó que cada día 8 de mes un municipio será sede de estas jornadas, con el propósito de que niñas, adolescentes y mujeres accedan de manera efectiva a servicios que contribuyan a una vida libre de violencia y con mayores oportunidades.



Durante estas actividades se brindan asesorías del Registro Civil, orientación sobre búsqueda de personas, atención psicológica para el bienestar emocional, servicios médicos preventivos, oftalmológicos y de vacunación, además de bolsa de trabajo y vinculación laboral, orientación para la regularización de vivienda y esterilización de mascotas.



La titular de la dependencia anunció que próximamente Coacalco se integrará a la estrategia nacional de Centros LIBRE, con la apertura de un espacio comunitario que ofrecerá servicios especializados para las mujeres con enfoque de derechos y participación colectiva.



Estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para fortalecer la igualdad sustantiva, promover el acceso a la justicia y ampliar las oportunidades para las mujeres mexiquenses.