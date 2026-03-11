Metepec rescata la calle Comonfort tras 30 años de abandono: Fernando Flores

-La inversión de 4.2 millones de pesos pone fin a décadas de baches y fugas constantes en el corazón del Pueblo Mágico.

El Gobierno Municipal de Metepec, encabezado por el presidente Fernando Flores Fernández, entregó la rehabilitación integral de la calle Ignacio Comonfort, una de las arterias viales más estratégicas del centro del municipio. Esta obra, que no recibía una intervención de tal magnitud desde hace aproximadamente tres décadas, impactará positivamente en la movilidad de más de 8 mil automovilistas que transitan diariamente por la zona.



Durante el corte de listón en el tramo comprendido entre Mariano Matamoros y Paseo San Isidro, el alcalde subrayó que esta acción es respuesta a una demanda histórica de vecinos y comerciantes, quienes padecían el deterioro de la superficie debido a fugas de agua y una red hidráulica obsoleta.



“Hoy Metepec es un municipio que funciona, porque su gente requiere lo mejor y en eso estamos dedicados al cien por ciento”, afirmó Flores Fernández. El edil destacó que el sello de su administración es mantener un gobierno cercano que transforme las peticiones ciudadanas en resultados concretos.



Con una inversión total de 4.2 millones de pesos, la obra no se limitó a la superficie, sino que atacó el problema de raíz mediante la rehabilitación de la red de drenaje y agua potable. Entre los alcances técnicos destacan:



Red hidráulica: Instalación de 438 metros lineales de tubería de PVC, construcción de tres cajas de operación de válvulas y cuatro pozos de visita.



Saneamiento: Reparación de 74 descargas sanitarias y renivelación de rejillas pluviales.



Pavimentación y estética: Colocación de 2,363 metros cuadrados de adocreto sobre una base reforzada con cemento, garantizando mayor durabilidad.



Seguridad vial: Aplicación de pintura amarilla en más de 863 metros lineales de guarniciones para mejorar la visibilidad.



Con esta entrega, el Ayuntamiento de Metepec consolida la recuperación de sus vialidades principales, garantizando un tránsito seguro para peatones y conductores, y fortaleciendo la imagen urbana del Pueblo Mágico.